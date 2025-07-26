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26.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 липня

У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 липня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 34° тепла.

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Народні прикмети

  • коти труться об ноги, дають себе погладити – рік буде хорошим;
  • мухи стають настирними, багато кусаються – чекайте на дощ;
  • жаби на березі біля водойм стрибають – дощитиме.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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