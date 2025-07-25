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25.07.2025  18:27   

Як ліквідують наслідки влучання КАБу по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова (фото)

25 липня від влучання ворожого КАБу постраждав лікувальний заклад, 9 приватних будинків та два авто. 7 людей поранено.

Харків, вибух, авіаудар
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар, вибух
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