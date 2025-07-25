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25.07.2025  17:43   Дмитро Колонєй

У Харкові продовжується ремонт постраждалого від обстрілів будинку на Салтівці (фото)

Як просувається відновлення будівлі розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харкова.

Стало відомо, як просувається ремонт постраждалого від обстрілів будинку на Салтівці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, триває відновлення багатоквартирного житлового будинку на вулиці Наталії Ужвій, пошкодженого внаслідок обстрілів. Бригади будівельників  
 
  • посилили конструкції технічного поверху,
  • встановили нові вікна та двері,
  • у місцях загального користування утеплили стіни.
  • утеплили вже понад 80% фасаду.
  • проводять оздоблювальні роботи. 
Стало відомо, як просувається ремонт постраждалого від обстрілів будинку на Салтівці: Новини Харкова
 
Стало відомо, як просувається ремонт постраждалого від обстрілів будинку на Салтівці: Новини Харкова
 
Стало відомо, як просувається ремонт постраждалого від обстрілів будинку на Салтівці: Новини Харкова
 
Стало відомо, як просувається ремонт постраждалого від обстрілів будинку на Салтівці: Новини Харкова
 
Стало відомо, як просувається ремонт постраждалого від обстрілів будинку на Салтівці: Новини Харкова
 
 
Харківські фахівці планують
  • утеплити технічний поверх та підвальне приміщення
  • замінити інженерні мережі,
  • відремонтувати покрівлю, вхідні групи тощо.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники закрили всі вікна після ворожого удару по Харкову.
 
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