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25.07.2025  11:20   Віталій Хіневич

Комунальники закрили всі вікна після ворожого удару по Харкову

Ремонтні бригади закрили всі вікна та балконні скління, вибиті внаслідок денної атаки армії рф 24 липня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, було пошкоджено 26 будівель у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Там було вибито 599 вікон і 109 балконних склінь.
 
Також комунальники відремонтували дві з чотирьох пошкоджених покрівель та відновили два з трьох обірваних дротів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за попередніми даними, атака на Харків була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34.
 
Тэги:  жкг, харків
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