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24.07.2025  16:46   Дмитро Колонєй

Прокуратура показала, як виглядают з коптеру наслідки удару по Харкову ворожими КАБами (відео)

За попередніми даними, атака на Харків була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34., кількість постраждалих зросла до 41 людини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці опублікували відео накслідкв удару ворога, який він скоїв 24 липня 2025 року близько 11:00 по Шевченківському району Харкова.
 
Зафіксовано два влучання - в цивільне підприємство, де спалахнула пожежа та поблизу багатоповерхового житлового будинку, де загорілися припарковані автомобілі.
 
Станом на тепер відомо про 33 постраждалих. Серед них — двоє дівчаток: одній 10 років, іншій лише 28 днів, а також вагітна жінка — усі вони зазнали гострої стресової реакції. У 17-річних хлопця та дівчини — вибухові поранення. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.
 
За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34 поблизу н.п. Строїтель Білгородської області РФ. Дальність пуску — близько 100 км.
 
Кількість постраждалих зрпосла до 41 людини. Серед них — шестеро дітей: четверо дівчат віком 28 днів, 1, 10 та 17 років, а також двоє хлопців — 2 місяці та 17 років.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав про удар росіян по центральній частині Харкова керованими авіабомбами.

 

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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