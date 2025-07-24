Прокуратура показала, як виглядают з коптеру наслідки удару по Харкову ворожими КАБами (відео)

24.07.2025 16:46 Дмитро Колонєй

За попередніми даними, атака на Харків була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34., кількість постраждалих зросла до 41 людини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , правоохоронці опублікували відео накслідкв удару ворога, який він скоїв 24 липня 2025 року близько 11:00 по Шевченківському району Харкова.

Зафіксовано два влучання - в цивільне підприємство, де спалахнула пожежа та поблизу багатоповерхового житлового будинку, де загорілися припарковані автомобілі.

Станом на тепер відомо про 33 постраждалих. Серед них — двоє дівчаток: одній 10 років, іншій лише 28 днів, а також вагітна жінка — усі вони зазнали гострої стресової реакції. У 17-річних хлопця та дівчини — вибухові поранення. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34 поблизу н.п. Строїтель Білгородської області РФ. Дальність пуску — близько 100 км.

Кількість постраждалих зрпосла до 41 людини. Серед них — шестеро дітей: четверо дівчат віком 28 днів, 1, 10 та 17 років, а також двоє хлопців — 2 місяці та 17 років.