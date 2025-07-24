Ремонтники Харков готують внутрішньобудинкові електромережі до зими

У якій частині будівель вже проведен роботи розповіли у КСП «Харківміськліфт».
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 25 липня 2025 року на околиці Харкова відключать воду через підготовку до зими.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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