24.07.2025 16:16

Ремонтники Харков готують внутрішньобудинкові електромережі до зими

У якій частині будівель вже проведен роботи розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Як повідомляє РЕДПОСТ , комунальники підготували до зими понад 5,7 тис. будинків, що становить більше 74% від запланованого обсягу, а також опрацьовують звернення мешканців на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж, протягом тижня

запустили після ремонту 28 ліфтів та відреагували

відреагували на 177 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла.

загалом виконали 1,4 тис звернень

Роботи проводилися на

вул. Клочківській,

вул. Академіка Павлова,

пр. Ювілейному,

вул. Соборності України та ін.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 25 липня 2025 року на околиці Харкова відключать воду через підготовку до зими.