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24.07.2025  16:16   

Ремонтники Харков готують внутрішньобудинкові електромережі до зими

У якій частині будівель вже проведен роботи розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Готують до зими внутрішньобудинкові електромережі ремонтники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальники підготували до зими понад 5,7 тис. будинків, що становить більше 74% від запланованого обсягу, а також опрацьовують звернення мешканців на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж, протягом тижня 
  • запустили після ремонту 28 ліфтів та відреагували
  • відреагували на 177 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла. 
  • загалом виконали 1,4 тис звернень
 
Готують до зими внутрішньобудинкові електромережі ремонтники: Новини Харкова
 
Готують до зими внутрішньобудинкові електромережі ремонтники: Новини Харкова
 
Готують до зими внутрішньобудинкові електромережі ремонтники: Новини Харкова
 
Роботи проводилися на
  • вул. Клочківській,
  • вул. Академіка Павлова,
  • пр. Ювілейному,
  • вул. Соборності України та ін.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 25 липня 2025 року на околиці Харкова відключать воду через підготовку до зими.

 

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