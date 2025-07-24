24.07.2025 15:49 Дмитро Колонєй

У Харкові зросла кількість постраждалих від удару КАБами

Оператвна ситуація по Харкову та області на 24 липня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові триває ліквідація наслідків ворожого удару 2 КАБ по Шевченківському району. За оновленими даними постраждали 39 людей, 6 з них – діти.

На зараз у медзакладах перебуває 6 постраждалих, серед них – 2 дітей:

17-річний хлопець і 1-річна дівчинка, у середньому стані.

жінка – у важкому стані.

Руйнування значні, на місці працюють підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена медична допомога. Попередньо, пошкоджено скління 5 житлових будинків, будівлю комунального підприємства, 25 автомобілів, ще 7 авто згоріло.

Одне цивільне підприємство, куди влучив КАБ, фактично знищено. Завдяки вчасній реакції після сигналу тривоги люди встигли покинути приміщення.

Під постійними ударами ворога – населені пункти півночі області, Куп’янський, Вовчанський, Борівський напрямки. Окупанти руйнують житловий фонд, об’єкти критичної інфраструктури.

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У Куп’янську внаслідок ударів зруйновані мережі водо- та газопостачання. Відновлення поки неможливе через постійні обстріли. Незважаючи на загрозу, у місті досі залишається близько 1300 жителів.

Щодня вивозиться від 10 до 50 осіб, усім надається гуманітарна, юридична допомога, тимчасове житло в Харкові або допомога з переїздом в інші області.

Під статусом евакуації наразі – 344 населені пункти області.

Напгадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару керованими авіабомбами.