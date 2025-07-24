Авіаудар по Харкову: палають авто біля багатоповерхівки та горить цивільне підприємство

Унаслідок удару керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова зафіксовано влучання поблизу багатоповерхового будинку. На місці спалахнули близько 15 автомобілів. Інформація про постраждалих з’ясовується.
У четвер, 24 липня, близько 11:00 російські війська завдали авіаудару по центральній частині Харкова. Попередньо ворог застосував дві керовані авіабомби (КАБи). Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Одна з бомб влучила поряд із багатоповерховим житловим будинком у Шевченківському районі. Внаслідок удару спалахнули близько 15 автомобілів. Рятувальники працюють на місці інциденту.
Друга авіабомба влучила по території цивільного підприємства. Там також спалахнула пожежа.
Є інформація про одного постраждалого. Триває ліквідація наслідків атаки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару попередньо керованими авіабомбами.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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