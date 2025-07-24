24.07.2025 11:35 Рита Парфенова

Росія вдарила КАБами по Харкову: відомо про трьох поранених

Підтверджено інформацію про трьох постраждалих внаслідок авіаудару по центральній частині Харкова.

24 липня близько 11:00 по Харкову було завдано авіаційного удару, попередньо – двома керованими авіабомбами (КАБами). Влучання зафіксовані у центральній частині міста, в районі житлової забудови. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Одна з бомб влучила біля багатоповерхового житлового будинку в Шевченківському районі. Унаслідок удару почалась масштабна пожежа – згоріли близько 15 автомобілів. За наявною інформацією, під завалами можуть залишатися люди.

Інша керована авіабомба влучила по території цивільного підприємства. Після влучання також спалахнула пожежа.

За уточненими даними, внаслідок обстрілу постраждали щонайменше троє людей. Інформація щодо їхнього стану наразі уточнюється. На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та вибухотехніки.

Станом на цю хвилину оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки, евакуацію мешканців та розбір завалів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару керованими авіабомбами.