Удар КАБами по Харкову: 16 постраждалих, серед них 10-річна дитина

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Шевченківському району Харкова зросла до 16. Серед них — 10-річна дівчинка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
24 липня близько 11:00 російські війська завдали авіаудару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував керовані авіабомби (КАБи). Влучання зафіксовані у центральній частині міста – в Шевченківському районі.
Одна з бомб впала поруч із багатоповерховим житловим будинком. Унаслідок вибуху загорілися близько 15 автомобілів. Друга бомба влучила на територію цивільного підприємства – також виникла пожежа.
Станом на 12:00 кількість постраждалих зросла до 16 людей. Серед травмованих — 10-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.
На місці події триває рятувальна операція. Залучено підрозділи ДСНС, медиків, вибухотехніків і правоохоронців. Проводиться евакуація мешканців та розбір завалів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару керованими авіабомбами.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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