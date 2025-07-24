24.07.2025 12:04 Рита Парфенова

Удар КАБами по Харкову: 16 постраждалих, серед них 10-річна дитина

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Шевченківському району Харкова зросла до 16. Серед них — 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

24 липня близько 11:00 російські війська завдали авіаудару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував керовані авіабомби (КАБи). Влучання зафіксовані у центральній частині міста – в Шевченківському районі.

Одна з бомб впала поруч із багатоповерховим житловим будинком. Унаслідок вибуху загорілися близько 15 автомобілів. Друга бомба влучила на територію цивільного підприємства – також виникла пожежа.

Станом на 12:00 кількість постраждалих зросла до 16 людей. Серед травмованих — 10-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

На місці події триває рятувальна операція. Залучено підрозділи ДСНС, медиків, вибухотехніків і правоохоронців. Проводиться евакуація мешканців та розбір завалів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару керованими авіабомбами.