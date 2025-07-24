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24.07.2025  12:29   Рита Парфенова

Удар КАБами по Харкову: вже 22 постраждалих, пошкоджено підприємство і трансформаторну підстанцію

Унаслідок ракетного удару по Харкову 24 липня постраждали щонайменше 22 людини.


Удар КАБами по Харкову: вже 22 постраждалих, пошкоджено підприємство і трансформаторну підстанцію

Унаслідок авіаудару керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову, що стався 24 липня близько 11:00, за уточненими даними, постраждали щонайменше 22 людини, серед них — 10-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За інформацією мера Харкова, удар припав на центральну частину міста, зокрема на житлову забудову в Шевченківському районі. Також виникла пожежа на території одного з підприємств.

«Попередньо, руйнацій зазнали 10 багатоповерхових житлових будинків. Також були пошкоджені підприємство легкої промисловості, трансформаторна підстанція. На місці вибухів працюють комунальні служби, а працівники ДСНС гасять пожежу на підприємстві», — зазначив мер.

Також пошкоджено близько 15 автомобілів. Рятувальники продовжують розбирати завали, надається медична допомога постраждалим.

Оперативні служби працюють на місці події, деталі з'ясовуються.

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Раніше РЕДПОСТ  писав, що близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару керованими авіабомбами.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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