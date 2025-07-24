Удар КАБами по Харкову: вже 22 постраждалих, пошкоджено підприємство і трансформаторну підстанцію

Унаслідок ракетного удару по Харкову 24 липня постраждали щонайменше 22 людини.
Унаслідок авіаудару керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову, що стався 24 липня близько 11:00, за уточненими даними, постраждали щонайменше 22 людини, серед них — 10-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За інформацією мера Харкова, удар припав на центральну частину міста, зокрема на житлову забудову в Шевченківському районі. Також виникла пожежа на території одного з підприємств.
«Попередньо, руйнацій зазнали 10 багатоповерхових житлових будинків. Також були пошкоджені підприємство легкої промисловості, трансформаторна підстанція. На місці вибухів працюють комунальні служби, а працівники ДСНС гасять пожежу на підприємстві», — зазначив мер.
Також пошкоджено близько 15 автомобілів. Рятувальники продовжують розбирати завали, надається медична допомога постраждалим.
Оперативні служби працюють на місці події, деталі з'ясовуються.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару керованими авіабомбами.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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