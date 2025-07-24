24.07.2025 12:31 Рита Парфенова

Ворог втратив понад 90 осіб і 120 одиниць техніки: оперативна ситуація на Харківському напрямку

Протягом доби на Харківському напрямкуокупанти втратили 92 людини, з яких 46 – безповоротно, а також понад 120 одиниць техніки, включно з дронами, ББМ і засобами РЕБ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 24 липня оперативна ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак контрольованою Силами оборони України. Протягом минулої доби противник десять разів намагався прорвати оборонні лінії українських захисників, але всі атаки були відбиті.

Російські війська здійснили один авіаційний удар із застосуванням двох керованих авіабомб (КАБ), а також провели 612 обстрілів позицій ЗСУ, з яких 125 – атаки дронами-камікадзе.

Втрати ворога за добу склали 92 особи, з них 46 – безповоротні. Крім того, окупанти втратили або пошкодили 124 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

2 артилерійські системи,

2 бойові броньовані машини,

1 засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ),

19 автомобілів,

88 безпілотників,

12 одиниць спеціальної техніки.

Також було знищено 95 ворожих укриттів, чотири стартові позиції запуску БпЛА та два місця зберігання боєприпасів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби на Харківщині окупанти здійснили 19 спроб прориву. Найбільш інтенсивні бойові дії тривали поблизу Вовчанська, Петро-Іванівки та Новоплатонівки.