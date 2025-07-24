24.07.2025 12:57 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Відбудова в Харкові триває безперервно

У Харкові триває відновлення житлового фонду після російських обстрілів. до кінця 2025 року планують відновити близько 200 будинків.



Фото: ХМР

Відновлення пошкоджених через збройну агресію рф житлових будинків у Харкові не припиняється. Роботи проводяться в усіх районах міста. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив 24 липня в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, з початку повномасштабного вторгнення в місті було зруйновано або пошкоджено близько 9 тисяч багатоповерхових і приватних житлових будинків.

«Ми постійно працюємо над відбудовою, щоб люди могли повертатися в свої оселі. Цього року в планах — відновити близько 200 будинків», — зазначив Терехов.

Найбільше руйнацій зафіксовано на Північній Салтівці, яка зазнала масованих обстрілів на початку вторгнення, однак відновлювальні роботи тривають у всіх районах Харкова.