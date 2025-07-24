Фото з місця авіаудару по Харкову: зруйновані будинки та згорілі авто

Унаслідок атаки 24 липня в Шевченківському районі Харкова пошкоджено житлові будинки, підприємство, гаражі, десятки авто.
У результаті ракетного удару по Харкову, який стався вдень 24 липня, кількість постраждалих зросла до 33. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За інформацією ГУ ДСНС, одна з ворожих ракет влучила поблизу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі. Унаслідок вибуху в будинку вибито вікна, пошкоджено дах. Також згоріло щонайменше сім автомобілів. На іншій локації – у районі гаражного кооперативу – зафіксовано пошкодження легковиків і гаражних приміщень. Окрім того, внаслідок удару зайнялося цивільне підприємство легкої промисловості.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару керованими авіабомбами.
Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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