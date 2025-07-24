24.07.2025 13:13 Рита Парфенова

Фото з місця авіаудару по Харкову: зруйновані будинки та згорілі авто

Унаслідок атаки 24 липня в Шевченківському районі Харкова пошкоджено житлові будинки, підприємство, гаражі, десятки авто.



Фото: РЕДПОСТ

У результаті ракетного удару по Харкову, який стався вдень 24 липня, кількість постраждалих зросла до 33. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За інформацією ГУ ДСНС, одна з ворожих ракет влучила поблизу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі. Унаслідок вибуху в будинку вибито вікна, пошкоджено дах. Також згоріло щонайменше сім автомобілів. На іншій локації – у районі гаражного кооперативу – зафіксовано пошкодження легковиків і гаражних приміщень. Окрім того, внаслідок удару зайнялося цивільне підприємство легкої промисловості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару керованими авіабомбами.

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