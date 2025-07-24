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24.07.2025  13:58   Рита Парфенова

По Харкову вдарили бомбами УМПБ-5 з Су-34: дистанція запуску — близько 100 км

24 липня росія застосувала по Харкову авіаційні керовані бомби УМПБ-5, які були скинуті з літака Су-34 з території Бєлгородської області рф. Відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Авіаудар по Харкову

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

24 липня близько 11:00 російські війська завдали авіаційного удару по Шевченківському району Харкова. За попередніми даними, було застосовано дві керовані авіаційні бомби УМПБ-5. Атаку здійснено з літака Су-34, що перебував у повітряному просторі поблизу населеного пункту Строїтель Бєлгородської області рф. Дальність запуску сягала приблизно 100 кілометрів.

Авіаудар по Харкову

Одна з бомб влучила в цивільне підприємство, спричинивши пожежу. Інша — поряд із багатоповерховим житловим будинком, де спалахнули припарковані автомобілі та зафіксовані руйнування інфраструктури.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів і звичаїв війни. На місцях ураження працюють слідчі та прокурори, які документують обставини авіаудару.

Авіаудар по Харкову

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Раніше РЕДПОСТ публікував фото з місця авіаудару по Харкову: зруйновані будинки та згорілі авто.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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