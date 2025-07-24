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24.07.2025  14:10   Рита Парфенова

Комунальники прибирають наслідки авіаудару в Шевченківському районі Харкова

Бригади «Харківблагоустрою» та «Шляхрембуду» ліквідовують наслідки російського удару: розчищають території біля пошкоджених будинків від скла та габаритного сміття.

У Харкові бригади «Харківблагоустрою» та «Шляхрембуду» прибирають наслідки атаки в Шевченківському районі

У Шевченківському районі Харкова комунальні служби ліквідовують наслідки авіаційної атаки, яка сталася 24 липня. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Працівники КП «Харківблагоустрій» та КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, габаритне сміття та впорядковують прибудинкові території біля багатоповерхівок, що зазнали пошкоджень унаслідок влучання керованих авіабомб.

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Раніше РЕДПОСТ публікував фото з місця авіаудару по Харкову: зруйновані будинки та згорілі авто.

У Харкові бригади «Харківблагоустрою» та «Шляхрембуду» прибирають наслідки атаки в Шевченківському районі

У Харкові бригади «Харківблагоустрою» та «Шляхрембуду» прибирають наслідки атаки в Шевченківському районі

У Харкові бригади «Харківблагоустрою» та «Шляхрембуду» прибирають наслідки атаки в Шевченківському районі

У Харкові бригади «Харківблагоустрою» та «Шляхрембуду» прибирають наслідки атаки в Шевченківському районі

Тэги:  обстріл, благоустрій, харків, агрессия россии
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