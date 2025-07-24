Комунальники прибирають наслідки авіаудару в Шевченківському районі Харкова

Бригади «Харківблагоустрою» та «Шляхрембуду» ліквідовують наслідки російського удару: розчищають території біля пошкоджених будинків від скла та габаритного сміття.
У Шевченківському районі Харкова комунальні служби ліквідовують наслідки авіаційної атаки, яка сталася 24 липня. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Працівники КП «Харківблагоустрій» та КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, габаритне сміття та впорядковують прибудинкові території біля багатоповерхівок, що зазнали пошкоджень унаслідок влучання керованих авіабомб.
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Раніше РЕДПОСТ публікував фото з місця авіаудару по Харкову: зруйновані будинки та згорілі авто.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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