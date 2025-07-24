25 липня на околиці Харкова відключать воду через підготовку до зими: список адрес

Через планові роботи на об'єктах КП «Харківводоканал» 25 липня з 08:00 до 17:00 тимчасово припинять водопостачання у двох районах Харкова та області.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє про тимчасове припинення водопостачання у зв’язку з підготовкою водопровідних об’єктів до осінньо-зимового періоду, передає РЕДПОСТ.
З 08:00 до 17:00 25 липня вода буде відсутня у таких районах:
На час проведення робіт підприємство організує підвіз води автоцистернами за такими адресами:
Київський район Харкова:
Дергачівський район:
Повний список адрес, де відключать воду
Для уточнень працює довідкова служба за телефоном: 15-33.
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