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24.07.2025  14:34   Рита Парфенова

25 липня на околиці Харкова відключать воду через підготовку до зими: список адрес

Через планові роботи на об'єктах КП «Харківводоканал» 25 липня з 08:00 до 17:00 тимчасово припинять водопостачання у двох районах Харкова та області.


Фото з відкритих джерел

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє про тимчасове припинення водопостачання у зв’язку з підготовкою водопровідних об’єктів до осінньо-зимового періоду, передає РЕДПОСТ.

З 08:00 до 17:00 25 липня вода буде відсутня у таких районах:

  • селище П’ятихатки;
  • селище Лісове,;
  • кооператив «Лісове»;
  • вулиця Лейпунського.

На час проведення робіт підприємство організує підвіз води автоцистернами за такими адресами:

Київський район Харкова:

  • просп. Курчатова, 4 (з переїздом на вул. Гацева, 7),
  • бульвар Миру, 2.

Дергачівський район:

  • селище Лісове, вул. Молодіжна (біля храму).

Повний список адрес, де відключать воду

нет води
КП «Харківводоканал»

Для уточнень працює довідкова служба за телефоном: 15-33.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 29 липня у Флоринці та Родичах (Юнона) призупинять розподіл газу через планові роботи. Відновити подачу планують наступного дня.
Тэги:  вод, харків
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