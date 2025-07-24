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24.07.2025  10:17   Рита Парфенова

У передмісті Харкова на добу припинять подачу газу

29 липня у Флоринці та Родичах (Юнона) призупинять розподіл газу через планові роботи. Відновити подачу планують наступного дня.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
У вівторок, 29 липня 2025 року, з 08:00 у мікрорайонах Флорінка та Родичі (Юнона), що входять до складу Малоданилівської громади Харківського району, тимчасово буде припинено розподіл газу. Обмеження пов’язане з проведенням планових технічних робіт на мережах.
 
Поновити подачу газу планується з 08:30 середи, 30 липня.
 
Мешканців просять забезпечити вільний доступ працівникам Харківської філії АТ «Газмережі» до газових приладів у будинках, аби вчасно та безпечно відновити газопостачання.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через планові роботи 24 липня тимчасово припинять розподіл газу в Докучаєвському, Рогані та Малій Рогані.
Тэги:  газ, харків
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