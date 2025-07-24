24.07.2025 09:49 Рита Парфенова

Родина переселенців загинула під час авіаудару по селу на Харківщині (фото)

У селі Підлиман Ізюмського району внаслідок російського авіаудару загинули троє мирних мешканців – подружжя та їхній дорослий син. Всі вони були переселенцями з села Богуславка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Увечері 23 липня близько 23:30 російські війська завдали авіаційного удару по селу Підлиман, що входить до складу Борівської громади Ізюмського району Харківської області. За попередньою інформацією, окупанти застосували авіабомбу ФАБ-250 з модулем планування та коригування.

Унаслідок удару пошкоджено приватні домоволодіння, на їхній території виникла пожежа. Під завалами одного з будинків виявлено тіла трьох загиблих – 57-річної жінки, її 58-річного чоловіка та їхнього 36-річного сина. Усі вони були внутрішньо переміщеними особами з села Богуславка того ж району.

За фактом обстрілу та загибелі людей Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Слідчі та прокурори задокументували черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 23 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідовували наслідки обстрілів у двох районах області — Чугуївському та Ізюмському.