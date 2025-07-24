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24.07.2025  09:22   Рита Парфенова

Обмеження на двох станціях метро в Харкові: закрито три пішохідні виходи

24 липня у Харківському метрополітені тимчасово закрито три виходи на станціях «Захисників України» та «Індустріальна».

метро

У четвер, 24 липня, Харківський метрополітен повідомив про тимчасове закриття частини пішохідних виходів на двох станціях. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

На станції «Захисників України» до 17:00 обмежено доступ до виходу №4, який веде у напрямку скверу. Причина – проведення ремонтних робіт у підвуличному пішохідному переході.

Аналогічно, на станції «Індустріальна» до 17:00 зачинені два виходи: №5 – у бік зупинки громадського транспорту, та №6 – у напрямку заводу «Електроважмаш». Там також тривають ремонтні роботи.

У метрополітені закликають пасажирів враховувати зміни при плануванні маршрутів та вибачаються за тимчасові незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час ракетної атаки на Холодногірський район Харкова 7 липня 1,5 тисячі осіб ховалися від небезпеки у метрополітені.

Тэги:  метро, харків
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