Дев’ять населених пунктів Харківщини зазнали ворожих ударів: є загиблі та поранені

Протягом доби російські війська атакували дев’ять населених пунктів Харківської області. Загинули троє мирних мешканців, ще п’ятеро дістали поранення.
За минулу добу під ворожими ударами опинилися дев’ять населених пунктів Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок атак загинули троє цивільних, ще п’ятеро людей отримали поранення.
У селі Підлиман Борівської громади внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 36 і 55 років, а також 55-річна жінка. В селі Петропавлівське Великобурлуцької громади був поранений 61-річний чоловік. У Куп’янську постраждали четверо місцевих жителів: двоє чоловіків віком 79 і 70 років, жінки 75 і 49 років.
Російські війська застосували різні види озброєння, зокрема п’ять авіабомб КАБ, десять дронів-камікадзе «Герань-2» та чотири ударні FPV-дрони.
У результаті обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області. Зокрема:
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