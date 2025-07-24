24.07.2025 09:02 Рита Парфенова

Дев’ять населених пунктів Харківщини зазнали ворожих ударів: є загиблі та поранені

Протягом доби російські війська атакували дев’ять населених пунктів Харківської області. Загинули троє мирних мешканців, ще п’ятеро дістали поранення.



На фото с. Підлиман

Фото: ХОВА

За минулу добу під ворожими ударами опинилися дев’ять населених пунктів Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок атак загинули троє цивільних, ще п’ятеро людей отримали поранення.

У селі Підлиман Борівської громади внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 36 і 55 років, а також 55-річна жінка. В селі Петропавлівське Великобурлуцької громади був поранений 61-річний чоловік. У Куп’янську постраждали четверо місцевих жителів: двоє чоловіків віком 79 і 70 років, жінки 75 і 49 років.

Російські війська застосували різні види озброєння, зокрема п’ять авіабомб КАБ, десять дронів-камікадзе «Герань-2» та чотири ударні FPV-дрони.

У результаті обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області. Зокрема:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Слатиному та гараж у Козачій Лопані;

у Куп’янському районі постраждали два приватні будинки в Курганному та багатоповерхівка в Куп’янську;

в Ізюмському районі зазнали руйнувань господарські споруди ферми в Липчанівці та приватна оселя в Підлимані;

у Чугуївському районі пошкоджено скління трьох двоповерхових будинків і двох господарчих споруд у Мартовому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 23 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідовували наслідки обстрілів у двох районах області — Чугуївському та Ізюмському.