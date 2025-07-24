Російські війська безуспішно атакували на усіх напрямках Харківщини

Минулої доби на Харківщині окупанти здійснили 19 спроб прориву. Найбільш інтенсивні бойові дії тривали поблизу Вовчанська, Петро-Іванівки та Новоплатонівки.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби російські війська 10 разів намагалися прорватися в районах Вовчанська, Кам’янки, Дворічної та на підступах до Петро-Іванівки.
Також на Куп’янському напрямку українські захисники дали відсіч дев’яти спробам штурму. Бої точилися поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка, Голубівка, Загризове й Новоплатонівка.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині окупанти 11 разів намагалися йти у наступ на позиції ЗСУ.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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