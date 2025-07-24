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24.07.2025  08:47   Рита Парфенова

Російські війська безуспішно атакували на усіх напрямках Харківщини

Минулої доби на Харківщині окупанти здійснили 19 спроб прориву. Найбільш інтенсивні бойові дії тривали поблизу Вовчанська, Петро-Іванівки та Новоплатонівки.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби російські війська 10 разів намагалися прорватися в районах Вовчанська, Кам’янки, Дворічної та на підступах до Петро-Іванівки.

Також на Куп’янському напрямку українські захисники дали відсіч дев’яти спробам штурму. Бої точилися поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка, Голубівка, Загризове й Новоплатонівка. 

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ  писав, що на Харківщині окупанти 11 разів намагалися йти у наступ на позиції ЗСУ.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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