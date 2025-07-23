23.07.2025 18:33 Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти 11 разів намагалися йти у наступ на позиції ЗСУ

Оперативна ситуація по Харківщині на 23 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківащ9ині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна, один бій ще триває.

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На Куп’янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Сили оборони успішно відбили чотири ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині дрони підрозділу «Прайм» завдали ударів по позиціях окупантів.