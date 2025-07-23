На Харківщині окупанти 11 разів намагалися йти у наступ на позиції ЗСУ

Оперативна ситуація по Харківщині на 23 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині дрони підрозділу «Прайм» завдали ударів по позиціях окупантів.
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Уява перевершить реальність і захочеться втекти у фантазії. Цей день краще присвятити творчості, а не справам, що потребують точності.
Упродовж дня у місті зберігатиметься хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується сильний дощ із грозою, ввечері – незначні опади у вигляді дрібного дощу.
Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначається щорічно 23 липня, вважається днем захисту всіх морських ссавців.
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