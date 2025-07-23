23.07.2025 16:31 Рита Парфенова

На Харківщині дрони підрозділу «Прайм» завдали ударів по позиціях окупантів (відео)

Підрозділ РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону застосував ударні дрони проти техніки та укріплень армії РФ. Зафіксовано ураження кількох цілей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники разом із Силами оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Оператори дронів бойового підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону провели серію прицільних ударів по позиціях противника.

За інформацією Державної прикордонної служби, в результаті роботи було:

уражено чотири бліндажі та бойову машину піхоти БМП-1;

ліквідовано два безпілотники противника ще до моменту злету;

знищено мінометну позицію, виносну антену, пункт злету та керування ворожими FPV-дронами;

знищено автомобіль, замаскований причіп і бочку з паливно-мастильними матеріалами.

Окрім цього, зафіксовані втрати противника в особовому складі.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як мобільні групи «Форпосту» збивають дрони рф на Вовчанському напрямку.