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23.07.2025  16:31   Рита Парфенова

На Харківщині дрони підрозділу «Прайм» завдали ударів по позиціях окупантів (відео)

Підрозділ РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону застосував ударні дрони проти техніки та укріплень армії РФ. Зафіксовано ураження кількох цілей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники разом із Силами оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Оператори дронів бойового підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону провели серію прицільних ударів по позиціях противника.

За інформацією Державної прикордонної служби, в результаті роботи було:

  • уражено чотири бліндажі та бойову машину піхоти БМП-1;
  • ліквідовано два безпілотники противника ще до моменту злету;
  • знищено мінометну позицію, виносну антену, пункт злету та керування ворожими FPV-дронами;
  • знищено автомобіль, замаскований причіп і бочку з паливно-мастильними матеріалами.

Окрім цього, зафіксовані втрати противника в особовому складі.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як мобільні групи «Форпосту» збивають дрони рф на Вовчанському напрямку.

Тэги:  сталевий кордон, харків
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