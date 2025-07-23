На Харківщині дрони підрозділу «Прайм» завдали ударів по позиціях окупантів (відео)

Підрозділ РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону застосував ударні дрони проти техніки та укріплень армії РФ. Зафіксовано ураження кількох цілей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники разом із Силами оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Оператори дронів бойового підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону провели серію прицільних ударів по позиціях противника.
За інформацією Державної прикордонної служби, в результаті роботи було:
Окрім цього, зафіксовані втрати противника в особовому складі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як мобільні групи «Форпосту» збивають дрони рф на Вовчанському напрямку.
Комментариев: 0
Уява перевершить реальність і захочеться втекти у фантазії. Цей день краще присвятити творчості, а не справам, що потребують точності.
Упродовж дня у місті зберігатиметься хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується сильний дощ із грозою, ввечері – незначні опади у вигляді дрібного дощу.
Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначається щорічно 23 липня, вважається днем захисту всіх морських ссавців.
влажность:
давление:
ветер: