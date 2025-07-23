23.07.2025 16:55 Дмитро Колонєй

На автотрасу в Італії впав та вибухнув літак (відео)

Стало відомо, хто загинув у авіатрощі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Італії літак упав прямо на шосе та вибухнув. На борту знаходилася сімейна пара — 65-річний чоловік та 65-річна жінка, вони загинули.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав , що патрульні надали водіям п'ять порад, які врятують життя.