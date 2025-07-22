22.07.2025 19:48 Дмитро Колонєй
Патрульні нагадали харківським водіям про життєво важливий дорожний знак
Харківські фахівці надали поради, які допоможуть вберегти себе та пасажирів.
Патрульні, звертають увагу автомобілістів на дорожній знак 1.41 – "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод", передає РЕДПОСТ.
Цей знак встановлюється на відрізках дороги, де зафіксовано підвищену кількість ДТП протягом певного періоду. Його мета — попередити водіїв та інших учасників руху про небезпеку та спонукати до максимально обережної поведінки.
Що потрібно пам'ятати при наближенні до такої ділянки?
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Знизити швидкість.
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Збільшити дистанцію до інших транспортних засобів.
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Уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.
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Уникати різких маневрів і перевищення швидкості.
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У негоду або в темну пору доби — бути особливо обережні.
Знак 1.41 — це не просто табличка, це попередження про можливу небезпеку, ігнорування якої може мати трагічні наслідки.
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