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22.07.2025  19:48   Дмитро Колонєй

Патрульні нагадали харківським водіям про життєво важливий дорожний знак

Харківські фахівці надали поради, які допоможуть вберегти себе та пасажирів.

 
Патрульні, звертають увагу автомобілістів  на дорожній знак 1.41 – "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод", передає РЕДПОСТ.
 
Цей знак встановлюється на відрізках дороги, де зафіксовано підвищену кількість ДТП протягом певного періоду. Його мета — попередити водіїв та інших учасників руху про небезпеку та спонукати до максимально обережної поведінки.
 

Що потрібно пам'ятати при наближенні до такої ділянки?

  • Знизити швидкість.
  • Збільшити дистанцію до інших транспортних засобів.
  • Уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.
  • Уникати різких маневрів і перевищення швидкості.
  • У негоду або в темну пору доби — бути особливо обережні.
 
Знак 1.41 — це не просто табличка, це попередження про можливу небезпеку, ігнорування якої може мати трагічні наслідки.
 
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