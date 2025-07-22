22.07.2025 19:48 Дмитро Колонєй

Патрульні нагадали харківським водіям про життєво важливий дорожний знак

Харківські фахівці надали поради, які допоможуть вберегти себе та пасажирів.

Патрульні, звертають увагу автомобілістів на дорожній знак 1.41 – "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод", передає РЕДПОСТ.

Цей знак встановлюється на відрізках дороги, де зафіксовано підвищену кількість ДТП протягом певного періоду. Його мета — попередити водіїв та інших учасників руху про небезпеку та спонукати до максимально обережної поведінки.

Що потрібно пам'ятати при наближенні до такої ділянки?

Знизити швидкість.

Збільшити дистанцію до інших транспортних засобів.

Уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.

Уникати різких маневрів і перевищення швидкості.

У негоду або в темну пору доби — бути особливо обережні.

Знак 1.41 — це не просто табличка, це попередження про можливу небезпеку, ігнорування якої може мати трагічні наслідки.

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