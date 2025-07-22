    
Главная Новини Харкова Освіта Харків готується до навчального року, збільшуючи кількість підземних шкіл
22.07.2025  20:29   Дмитро Колонєй

Харків готується до навчального року, збільшуючи кількість підземних шкіл

Як у місті йде процес будування безпечних просторів для навчання розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час  телеефіру мер Харкова Ігор Терехов зазанечив, що в місті активно працюють над розширенням безпечного освітнього простору:
  • зараз у Харкові функціонують чотири підземні школи,
  • до осені планують відкрити ще три.
  • навчальні кабінети облаштовано на шести станціях метрополітену.
 
«Маємо величезний попит на навчання офлайн. Тільки до першого класу вже записалося 5250 дітей - вони з 1 вересня підуть до підземних шкіл. Таким чином, 91 тисяча дітей навчатиметься дистанційно, а 15 тисяч - комбіновано: кілька днів на тиждень - онлайн, а решту - очно в підземних школах», - розповів Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків продовжить дистанційне навчання попри можливе скасування на загальнодержавному рівні.
 
 
 
Тэги:  ігор терехов, освіта, харків, діти, школа, навчання
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.07 Надзвичайні події Загарбники вдарили по приватному будинку у Харкові 22.07 Надзвичайні події Ігор Терехов поінформував про ворожий удар по Харкову 22.07 ЖКГ У Харкові 15 будинків на Північній Салтівці підлягають знесенню – Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 