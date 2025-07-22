22.07.2025 20:29 Дмитро Колонєй

Харків готується до навчального року, збільшуючи кількість підземних шкіл

Як у місті йде процес будування безпечних просторів для навчання розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , під час телеефіру мер Харкова Ігор Терехов зазанечив, що в місті активно працюють над розширенням безпечного освітнього простору:

зараз у Харкові функціонують чотири підземні школи,

до осені планують відкрити ще три.

навчальні кабінети облаштовано на шести станціях метрополітену.

«Маємо величезний попит на навчання офлайн. Тільки до першого класу вже записалося 5250 дітей - вони з 1 вересня підуть до підземних шкіл. Таким чином, 91 тисяча дітей навчатиметься дистанційно, а 15 тисяч - комбіновано: кілька днів на тиждень - онлайн, а решту - очно в підземних школах», - розповів Ігор Терехов.

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