22.07.2025 19:14 Дмитро Колонєй

На Харківщині з'явилася ще одна модульна амбулаторія

Проєкт із забезпечення громад Харківщини модульними амбулаторіями реалізується Міністерством охорони здоров’я України спільно з ВООЗ.

Нова модульна амбулаторія запрацювала в селі Рокитне Нововодолазької тергромади, передає РЕДПОСТ . В медзакладі зможуть надавати послуги для 1012 мешканців двох сіл Рокитне та Мокра Рокитна. Крім того послуги отримуватимуть 517 внутрішньо переміщених осіб, з яких 112 дітей.

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Сучасна амбулаторія готова до роботи у разі довготривалої відсутності світла, обладнана генераторами для безперебійного електроживлення та системою вентиляції.

Загалом, в межах проєкту, на Харківщині вже встановлені та функціонують 16 модульних амбулаторій отриманих від ВООЗ. Завдяки даній ініціативі вдалося відновити надання медичних послуг в 14 деокупованих та постраждалих населених пунктах Харківської області.\