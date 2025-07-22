На Харківщині з'явилася ще одна модульна амбулаторія

Проєкт із забезпечення громад Харківщини модульними амбулаторіями реалізується Міністерством охорони здоров’я України спільно з ВООЗ.
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Успіх буде у тих, хто прагне ясності та завершеності. Недомовки й натяки викликатимуть роздратування, тому варто спілкуватися чітко та уникати суперечок.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
22 липня у багатьох країнах відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню головного мозку.
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