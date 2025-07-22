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22.07.2025  19:14   Дмитро Колонєй

На Харківщині з'явилася ще одна модульна амбулаторія

Проєкт із забезпечення громад Харківщини модульними амбулаторіями реалізується Міністерством охорони здоров’я України спільно з ВООЗ.

 
Нова модульна амбулаторія запрацювала в селі Рокитне Нововодолазької тергромади, передає РЕДПОСТ. В медзакладі зможуть надавати послуги для 1012 мешканців двох сіл Рокитне та Мокра Рокитна. Крім того послуги отримуватимуть 517 внутрішньо переміщених осіб, з яких 112 дітей. 
 
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Сучасна амбулаторія готова до роботи у разі довготривалої відсутності світла, обладнана генераторами для безперебійного електроживлення та системою вентиляції. 
 
Загалом, в межах проєкту, на Харківщині вже встановлені та функціонують 16 модульних амбулаторій отриманих від ВООЗ. Завдяки даній ініціативі вдалося відновити надання медичних послуг в 14 деокупованих та постраждалих населених пунктах Харківської області.\
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що лікарі провели медичний огляд десятків біженців у Харкові.
 
Тэги:  агрессия россии, допомога, харків
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