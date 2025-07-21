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21.07.2025  17:32   

Лікарі провели медичний огляд десятків біженців у Харкові (фото)

Медики Харкова завізитували до гуртожитку міста.

Допомогли біженцям лікарі міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, лікарі Міської поліклініки №3 виїхали до одного з гуртожитків, де проживають внутрішньо переміщені особи. 
 
Допомогли біженцям лікарі міста: Новини Харкова
 
Допомогли біженцям лікарі міста: Новини Харкова
 
Медики провели щеплення, виміряли тиск, рівень сатурації кисню тощо. Загалом терапевти оглянули понад 30 ВПО.
 
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Нагадємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внутрішньо переміщені особи отримують медичну допомогу просто у стінах своїх гуртожитків.
 
Тэги:  допомога, впо, харків
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