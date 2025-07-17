17.07.2025 18:58 Мирон Зелений

У Харкові внутрішньо переміщені особи отримують медичну допомогу просто у стінах своїх гуртожитків (фото)

Лікарі приїжджають до них самі - вимірюють тиск, роблять кардіограми й щеплення, беруть аналізи, консультують. І, як показує практика, часто такий візит медиків - не просто зручність. Це шанс виявити хворобу вчасно. І врятувати життя.



Фото: Василь Голосний /



Цього разу з візитом медики завітали до гуртожитку в Немишлянському районі, який нині є одним із місць тимчасового проживання переселенців. Тут знайшли прихисток 242 внутрішньо переміщені особи, серед них - понад три десятка дітей і одна маломобільна мешканка. Війна змінила їхнє життя і, як визнають самі лікарі, не могла не позначитися на здоров’ї. Постійний стрес, безсонні ночі та нові умови позначились і на фізичному, і на психологічному стані людей. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Цього разу з візитом медики завітали до гуртожитку в Немишлянському районі, який нині є одним із місць тимчасового проживання переселенців. Тут знайшли прихисток 242 внутрішньо переміщені особи, серед них - понад три десятка дітей і одна маломобільна мешканка. Війна змінила їхнє життя і, як визнають самі лікарі, не могла не позначитися на здоров’ї. Постійний стрес, безсонні ночі та нові умови позначились і на фізичному, і на психологічному стані людей.

"Вплив негативний. Здоров’я погіршилось у населення, тому треба спостерігати таких людей і надавати медичну допомогу. Проводимо щеплення, робимо кардіограми. Я оглядаю хворих, вимірюю тиск, ми глюкозу міряємо і призначаємо лікування, якщо воно потрібне. А якщо потрібна корекція лікування, також проводимо корекцію" - розповідає Лариса Ткаченко, лікар-терапевт.

Виїзна ініціатива вже охопила понад десять місць тимчасового проживання переселенців у Харкові. Медики разом з представниками профільних департаментів планують до кінця року побувати в кожному гуртожитку, де розмістилися внутрішньо переміщені особи.

"Ми продовжуємо виконувати доручення харківського міського голови Терехова Ігоря стосовно медичного відвідування місць тимчасового проживання ВПО. На сьогодні їх у нас 52 в місті Харкові. Наш девіз разом із профільною лікарнею Немишлянського району № 3, що лікарі прямують на зустріч ВПО, а не ВПО йде до лікарів у лікарні.

Цей захід спрямовується на попередження хвороб, в першу чергу. Сьогодні внутрішньо переміщені особи - це та категорія осіб, які потребують уваги. І місто на сьогоднішній день робить все для того, щоб ВПО себе почували в місті як свої серед своїх" - зазначила Вікторія Івченко, директор Департаменту по роботі з внутрішньо переміщеними особами ХМР.

Також під час виїзних оглядів для наймолодших мешканців гуртожитків організують просвітницькі заняття. Малечі розповідають про корисні та шкідливі звички, основи правильного харчування, показують мультфільми й пізнавальні відео.



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея