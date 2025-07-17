17.07.2025 18:32 Дмитро Колонєй
Парламент України призначив новий склад Кабінету міністрів
За призначення уряду проголосували 253 народних депутатів.
Парламент України призначив новий склад Кабінету міністрів
Як повідомляє РЕДПОСТ, до нового Уряду України на чолі з Юлією Свириденко увійшли:
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Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;
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Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій;
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Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
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Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;
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Герман Галущенко - міністр юстиції;
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Світлана Гринчук - міністр енергетики;
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Наталія Калмикова - міністр ветеранів;
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Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;
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Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;
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Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;
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Сергій Марченко - міністр фінансів;
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Олексій Соболєв - міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
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Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.
На думку Президента України Володимира Зеленського оновлений уряд для збільшення економічного потенціалу України має сфокусуватися на трьох аспектах:
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дерегуляції,
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залученні потенціалу суспільства і партнерів та
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забезпеченні справедливості.
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