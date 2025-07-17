17.07.2025 18:07 Дмитро Колонєй
У Харкові чекає на суд підліток-диверсант, який підірвав відділ поліції та пошкодив перинатальний центр
У Харкові вирішиться доля дитини, яку росіяни перетворили на інструмент війни заради дестабілізації ситуації в Україні.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у листопаді 2024 року 15-річний хлопець через зашифрований Telegram-канал знайшов протитзаконний та злочинний підрообіток та
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отримав детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою та організації теракту у Харкові для дестабілізація громадського порядку.
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придбав хімічні реагенти, гвинти, металеві кульки, електронні компоненти, які пізніше використав як уражаючі елементи вибухівки.
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для конспірації орендував квартиру в центрі Харкова, де облаштував «лабораторію» з виготовлення вибухового пристрою.
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за вказівкою замовників купив мобільний телефон та мінікамеру для відеоспостереження за місцем запланованого злочину.
9 грудня 2024 року підліток встановив вибуховий пристрій біля дільничного пункту поліції в одному з районів Харкова, але у процесі дистанційного контролю замовники змінили план і наказали перенести вибухівку до відділу поліції у Холодногірському районі міста. Навпроти входу він поклав мобільний телефон із ввімкненим застосунком для безперервної відео-трансляції, щоб замовники ввели в дію СВП.
Близько 16:28 пролунав потужний вибух. Було пошкоджено будівлю поліції, вибуховою хвилею зачеплено обласний перинатальний центр і припарковані поряд автомобілі. На щастя, постраждалих не було.
Наразі неповнолітній перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Холодногірського районного суду м. Харкова для розгляду по суті.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили 254 бойових патрони. У його діях вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 263-1 КК України (носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб).
Втім хлопець не підлягає кримінальній відповідальності за цими статтями. Тому прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів виховного характеру.
Прокурори вживають всіх необхідних заходів для встановлення та притягнення до відповідальності російських кураторів, які стоять за цим злочином. Спецслужби країни-агресорки цинічно використовують українських підлітків як «живе знаряддя» — вербують дітей, маніпулюючи їхнім віком, довірливістю та соціальною вразливістю.
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