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17.07.2025  18:07   Дмитро Колонєй

У Харкові чекає на суд підліток-диверсант, який підірвав відділ поліції та пошкодив перинатальний центр

У Харкові вирішиться доля дитини, яку росіяни перетворили на інструмент війни заради дестабілізації ситуації в Україні.

Підірвав відділ поліції та пошкодив перинатальний центр підліток-диверсант й чекає на суд: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у листопаді 2024 року 15-річний хлопець через зашифрований Telegram-канал знайшов протитзаконний та злочинний підрообіток та 
  • отримав детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою та організації теракту у Харкові для дестабілізація громадського порядку.
  • придбав хімічні реагенти, гвинти, металеві кульки, електронні компоненти, які пізніше використав як уражаючі елементи вибухівки.
  • для конспірації орендував квартиру в центрі Харкова, де облаштував «лабораторію» з виготовлення вибухового пристрою.
  • за вказівкою замовників купив мобільний телефон та мінікамеру для відеоспостереження за місцем запланованого злочину.
 
9 грудня 2024 року підліток встановив вибуховий пристрій біля дільничного пункту поліції в одному з районів Харкова, але у процесі дистанційного контролю замовники змінили план і наказали перенести вибухівку до відділу поліції у Холодногірському районі міста. Навпроти входу він поклав мобільний телефон із ввімкненим застосунком для безперервної відео-трансляції, щоб замовники ввели в дію СВП. 
 
Підірвав відділ поліції та пошкодив перинатальний центр підліток-диверсант й чекає на суд: Новини Харкова
 
Близько 16:28 пролунав потужний вибух. Було пошкоджено будівлю поліції, вибуховою хвилею зачеплено обласний перинатальний центр і припарковані поряд автомобілі. На щастя, постраждалих не було.
 
Наразі неповнолітній перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Холодногірського районного суду м. Харкова для розгляду по суті.
 
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Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили 254 бойових патрони. У його діях вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 263-1 КК України (носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб).
 
Втім хлопець не підлягає кримінальній відповідальності за цими статтями. Тому прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів виховного характеру.
 
Прокурори вживають всіх необхідних заходів для встановлення та притягнення до відповідальності російських кураторів, які стоять за цим злочином. Спецслужби країни-агресорки цинічно використовують українських підлітків як «живе знаряддя» — вербують дітей, маніпулюючи їхнім віком, довірливістю та соціальною вразливістю.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про неповнолітніх диверсантів, які працювали на РФ, влаштовуючи підпали.  
 
Тэги:  агрессия россии, діти, харків, диверсія
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