У Харківській області оголошено штормове попередження на 18 липня: очікуються грози та шквали

У Харкові та області 18 липня прогнозують грози, місцями шквали до 20 м/с. Жителів закликають бути обережними та враховувати погодні умови.
На Харківщині 18 липня очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують грози у Харкові. По області також очікуються грози, місцями можливі шквали зі швидкістю вітру 15–20 метрів за секунду.
Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Через несприятливі погодні умови можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також на транспорті.
Жителів Харкова та області закликають бути уважними, дотримуватись правил безпеки та по можливості обмежити перебування на вулиці під час негоди.
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