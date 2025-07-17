17.07.2025 17:49 Рита Парфенова

У Харківській області оголошено штормове попередження на 18 липня: очікуються грози та шквали

У Харкові та області 18 липня прогнозують грози, місцями шквали до 20 м/с. Жителів закликають бути обережними та враховувати погодні умови.



Фото з відкритих джерел

На Харківщині 18 липня очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують грози у Харкові. По області також очікуються грози, місцями можливі шквали зі швидкістю вітру 15–20 метрів за секунду.

Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Через несприятливі погодні умови можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також на транспорті.

Жителів Харкова та області закликають бути уважними, дотримуватись правил безпеки та по можливості обмежити перебування на вулиці під час негоди.

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