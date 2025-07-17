17.07.2025 17:34 Дмитро Колонєй

Адміністративні суди залишаються стабільною інстанцією, яка за ці 20 років здобула довіру громадян - Ігор Терехов

В Харкові відбувся Круглий стіл з нагоди 20-річчя ухвалення Кодексу адміністративного судочинства України.



Адміністративні суди залишаються стабільною інстанцією, яка за ці 20 років здобула довіру громадян - Ігор Терехов



Участь у Крулому столі і взяли судді, правники, науковці, представники юридичної спільноти та судді у відставці, - передає РЕДПОСТ . Вони обговорили еволюцію адміністративного судочинства, роль судів у захисті прав громадян, а також виклики, з якими стикається система правосуддя під час війни.

До учасників заходу звернувся мер Харкова Ігор Терехов.

«Саме у Харкові формується правнича школа, саме тут гартуються фахівці, які потім захищають права громадян по всій країні. Попри повітряні тривоги й обстріли, адміністративні суди залишаються стабільною інстанцією, яка за ці 20 років здобула довіру громадян. Дякую за вашу щоденну працю, витримку, професійність і чесність, за рішення, які допомагають і місту, і державі рухатися вперед», - зазначив Ігор Терехов.

Мер також вручив суддям у відставці цінні подарунки - годинники - на знак подяки за багаторічну службу і внесок у розвиток адміністративного судочинства України.

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