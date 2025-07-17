У Харкові відкриють Європейський цифровий інноваційний хаб Eastern Ukraine EDIH: кого запрошують

КУ «Офіс реформ Харкова» запрошує бізнес, громади та громадські організації на відкриття Європейського цифрового інноваційного хабу Eastern Ukraine EDIH. Простір надаватиме експертну підтримку у сфері цифрової трансформації.
КУ «Офіс реформ Харкова» запрошує представників бізнесу, громадських організацій та органів місцевого самоврядування на відкриття Європейського цифрового інноваційного хабу Eastern Ukraine EDIH у Харкові. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Цей простір стане платформою для доступу до експертної підтримки в питаннях цифрової трансформації на всіх її етапах.
Відкриття хабу відбудеться 25 липня з 12:00 до 14:30. Учасники заходу дізнаються про можливості хабу та сервіси з цифрової трансформації, ознайомляться з програмами підтримки бізнесу від міжнародних донорів, отримають консультації фахівців.
Цей захід буде цікавим:
Участь у заході безкоштовна, але обов'язкова реєстрація за посиланням.
Проєкт Eastern Ukraine EDIH реалізується за фінансування уряду Японії та за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні». Ініціатива також доповнює проєкт «Empower Sustainable Digital and Green Transformation in East Ukraine’s Key Economic Sectors (Eastern Ukraine EDIH)», який співфінансується Європейським Союзом у межах програми «Digital Europe».
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