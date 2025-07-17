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17.07.2025  17:18   Рита Парфенова

У Харкові відкриють Європейський цифровий інноваційний хаб Eastern Ukraine EDIH: кого запрошують

КУ «Офіс реформ Харкова» запрошує бізнес, громади та громадські організації на відкриття Європейського цифрового інноваційного хабу Eastern Ukraine EDIH. Простір надаватиме експертну підтримку у сфері цифрової трансформації.

У Харкові відкриють Європейський цифровий хаб для бізнесу та громад

КУ «Офіс реформ Харкова» запрошує представників бізнесу, громадських організацій та органів місцевого самоврядування на відкриття Європейського цифрового інноваційного хабу Eastern Ukraine EDIH у Харкові. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Цей простір стане платформою для доступу до експертної підтримки в питаннях цифрової трансформації на всіх її етапах.

Відкриття хабу відбудеться 25 липня з 12:00 до 14:30. Учасники заходу дізнаються про можливості хабу та сервіси з цифрової трансформації, ознайомляться з програмами підтримки бізнесу від міжнародних донорів, отримають консультації фахівців.

Цей захід буде цікавим:

  • власникам і керівникам бізнесу (агро, виробництво, енергетика, інші галузі), які хочуть оптимізувати та автоматизувати свої процеси;
  • представникам громад та органів місцевого самоврядування, які впроваджують сучасні цифрові рішення;
  • публічним установам і НУО — садочкам, лікарням, музеям, ринкам, театрам та іншим організаціям, які бачать потенціал у диджиталізації;
  • менеджерам технологічних компаній, експертам і консультантам із цифрової трансформації;
  • бізнес-асоціаціям і міжнародним організаціям, що підтримують інновації та розвиток людського капіталу.

Участь у заході безкоштовна, але обов'язкова реєстрація за посиланням.

Проєкт Eastern Ukraine EDIH реалізується за фінансування уряду Японії та за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні». Ініціатива також доповнює проєкт «Empower Sustainable Digital and Green Transformation in East Ukraine’s Key Economic Sectors (Eastern Ukraine EDIH)», який співфінансується Європейським Союзом у межах програми «Digital Europe».

Тэги:  хаб, харків
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