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21.07.2025  18:16   Дмитро Колонєй

Загарбники спричинили маштабну пожежу на Харківщині (фото)

Полум'я охопило сотні метрів адмінбудівлі на Харківщині.

Загасили маштабну пожежу, спричинену ударом дрона росіян, вогнеборці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вдень 21 липня 2025 року ворог вдарив безпілотниками по селу Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району. Дрон влучив у двоповерхову адміністративну будівлю.
 
Загасили маштабну пожежу, спричинену ударом дрона росіян, вогнеборці: Новини Харкова
 
Загасили маштабну пожежу, спричинену ударом дрона росіян, вогнеборці: Новини Харкова
 
Внаслідок вибухів сталась пожежа площею 500 м кв. На щастя без постраждалих.
 
Загасили маштабну пожежу, спричинену ударом дрона росіян, вогнеборці: Новини Харкова
 
До ліквідації наслідків ворожої терористичної атаки залучались 10 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС. Надзвичайники працювали під загрозою повторних ворожих обстрілів.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав про обстріл росіянами Слатина з РСЗВ та наслідки ворожого удару. 
 
Тэги:  пожежа, обстріл, харків, бпла, дрон, агрессия россии
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