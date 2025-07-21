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21.07.2025  18:48   

У Харкові відбувся волейбольний турнір серед волонтерів

Стало відомо, яка команда стала переможцем змагань у Харкові.

Відбувся волейбольний турнір серед волонтерів: Новини Харкова
 
За підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту та ГО «Харківська обласна федерація волейболу» та з ініціативи мера Харкова Ігоря Терехова відбувся турнір з волейболу «Волонтери в дії: допомагаємо граючи», передає РЕДПОСТ.
 
Відбувся волейбольний турнір серед волонтерів: Новини Харкова
 
У змаганнях взяли участь шість волонтерських команд.
  • Перемогу здобули гравці ГО «Їжа харків’янам»,
  • друге місце посіла команда ГО «Рестарт+»,
  • третє - ГО «Фенікс». 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські діти встановили національний рекорд у інклюзивному марафоні.
 
Тэги:  спорт, волейбол, харків
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