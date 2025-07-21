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21.07.2025  19:33   Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщини стала посадовицею окупаційного уряду

Правоохоронці Харківщини оголосили підозру жінці у держзраді.

Допомагала загарбникам та викрита правоохоронцями посадовиця окупаційного уряду: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 41-річна мешканка Ізюмського району під час окупації перейшла на бік ворога:
 
  • у період з червня по вересень 2022 року добровільно обійняла посаду головного бухгалтера так званого «відділу освіти Ізюмського району тимчасової військово-цивільної адміністрації», створеної окупаційною владою;
  • регулярно відвідувала робоче місце;
  • виконувала покладені на неї обов’язки;
  • здійснювала збір копій документів та персональних даних працівників окупаційних структур;
  • розподіляла грошові кошти між працівниками закладів освіти;
  • формувала списки для подальших виплат;
  • отримувала заробітну плату від окупантів.
.
Ввідкрито кримінальне провадження  про колабораційнудіяльність.
21 липня 2025 року дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури оголосили жінці підозру у вчиненні злочину.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про викриття СБУ жінки, яка співпрацювала з окупаційною адміністрацією на Харківщині та інформаторки РФ, яка корегувала удар по харківській мерії.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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