21.07.2025 20:07 Дмитро Колонєй

Харківські захисники отримали автотехніку та безпілотники

Допомога була передана у межах проєкту «Харківські крила».

Як повідомляє РЕДПОСТ , у межах проєкту «Харківські крила» спецпідрозділ CODE 9.2 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка під командуванням Героя України Олександра Настенка отримав велику партію техніки.

Зокрема, воїнам, які обороняють Харківщину, передали високотехнологічні безпілотники, що допомагають точно виявляти та знищувати ворога:

10 БпАК «Вампір»;

20 дронів DJI Matrice 4T.

Від Куп’янської громади нашим захисникам також доправили два вантажні автомобілі Foton і мінівен Toyota Proace. Ця техніка критично важлива для швидкої логістики безпосередньо в зоні бойових дій.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові допомогли сім'ям загиблих та зниклих безвісти захисників України.