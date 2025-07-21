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21.07.2025  20:37   Дмитро Колонєй

Заарештовано молодика, який побився із правоохоронцем під Харковом

Опинився під вартою нападник на поліцейського під Харковом.

Влаштував бійку у ТЦК з поліцейським та заарештований молодик: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі 20 липня у Кегичівці Берестинського району під час перевірки документів у місцевого мешканця, який розшукувався як ухилянт, та передачи його до районного ТЦК та СП, до приміщення увірвався  20-річнмий чоловік місцевий мешканец. Він поводився агресивно, перешкоджав службовій діяльності та вдарив одного з поліцейських.
 
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Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Молодику оголошено про підозру, а суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини вночі увірвався до ТЦК та влаштував бійку.
 
Тэги:  тцк, кримінал, харків
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