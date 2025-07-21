21.07.2025 20:37 Дмитро Колонєй

Заарештовано молодика, який побився із правоохоронцем під Харковом

Опинився під вартою нападник на поліцейського під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , вночі 20 липня у Кегичівці Берестинського району під час перевірки документів у місцевого мешканця, який розшукувався як ухилянт, та передачи його до районного ТЦК та СП, до приміщення увірвався 20-річнмий чоловік місцевий мешканец. Він поводився агресивно, перешкоджав службовій діяльності та вдарив одного з поліцейських.

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Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Молодику оголошено про підозру, а суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.