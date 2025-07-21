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21.07.2025  21:16   Дмитро Колонєй

Гроза і град: синоптики попереджають про погіршення погоди по Харківщині

Фахівці звертають увагу на небезпечні метеорологічні явища по Харківщині, що наближуються.

Попереджають про погіршення погоди синоптики: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за прогнозами метеорологів протягом доби 22 липня 2025 року очікується:
 
  • по місту гроза;
  • по області гроза, місцями град та шквал, 15 - 20 м/с. 
 

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи

  • енергетичних,
  • будівельних,
  • комунальних підприємств та
  • руху транспорту.
 
Спеціалісти закликають мешщканців Харкова та області бути уважними та обережними.
 
I рівень небезпечності, жовтий.
 
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Тэги:  прогноз, негода, харків, погода
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