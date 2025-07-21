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21.07.2025  21:52   Дмитро Колонєй

Курячі медальйони з грибами під сирною шапкою: вечеря, яка не вимагає гарніру

Альтернатива звичним відбивним – але так само красиво та смачно.

Як приготувати курячі медальйони з грибами під сирною шапкою: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, бувають такі рецепти, які одразу стають домашніми улюбленцями — смачно, ситно і мінімум клопоту. Приведений нижче – саме з таких. Усього кілька інгредієнтів, трохи часу — і на столі ароматна страва, яку можна подати і до святкової вечері, і до обіду у родинному колі.
 

Курячі медальйони з грибами під сиром

 

Продукти:

  • Курячі медальйони - 400 г
  • Гриби - 200 г
  • Цибулина - 1 шт.
  • Твердий сир - 100 г
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Сіль - за смаком
  • Мелений чорний перець - за смаком
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Покроковий рецепт приготування:

  1. Подрібнити цибулю, нарізавши дрібними кубиками.
  2. Нарізувати гриби невеликими шматочками.
  3. Розігріти сковороду.
  4. Обсмажити подрібнену цибулю до золотистого кольору.
  5. Додати гриби.
  6. Смажити до готовності, поки їх не випарується вся рідина.
  7. Додати сіль та мелений чорний перець за смаком до обсмажених грибів із цибулею.
  8. Перекласти готову грибну начинку в окрему ємність.
  9. Дати начинці охолонути.
  10. Змішати із майонезом.
  11. Посолити та поперчити курячі медальйони з обох боків.
  12. Застелити лист пергаментним папером.
  13. Викласти підготовлені курячі медальйони.
  14. На кожен курячий медальйон викласти гіркою грибну начинку.
  15. Натерти сир на великій тертці.
  16. Рясно посипати сиром кожен медальйон із грибною начинкою.
  17. Розігріти духовку до 180 градусів за Цельсієм.
  18. Запікати медальйони 20-25 хвилин або поки сир не розплавиться і не придбає золотисту скоринку, а курка повністю не приготується.
 

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Тэги:  рецепт, м'ясо, курка, гриби, цибуля, сир, майонез
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