21.07.2025 21:52 Дмитро Колонєй
Курячі медальйони з грибами під сирною шапкою: вечеря, яка не вимагає гарніру
Альтернатива звичним відбивним – але так само красиво та смачно.
Як пише РЕДПОСТ
, бувають такі рецепти, які одразу стають домашніми улюбленцями — смачно, ситно і мінімум клопоту. Приведений нижче – саме з таких. Усього кілька інгредієнтів, трохи часу — і на столі ароматна страва, яку можна подати і до святкової вечері, і до обіду у родинному колі.
Курячі медальйони з грибами під сиром
Продукти:
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Курячі медальйони - 400 г
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Гриби - 200 г
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Цибулина - 1 шт.
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Твердий сир - 100 г
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Майонез – 4 ст.л.
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Сіль - за смаком
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Мелений чорний перець - за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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Подрібнити цибулю, нарізавши дрібними кубиками.
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Нарізувати гриби невеликими шматочками.
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Розігріти сковороду.
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Обсмажити подрібнену цибулю до золотистого кольору.
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Додати гриби.
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Смажити до готовності, поки їх не випарується вся рідина.
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Додати сіль та мелений чорний перець за смаком до обсмажених грибів із цибулею.
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Перекласти готову грибну начинку в окрему ємність.
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Дати начинці охолонути.
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Змішати із майонезом.
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Посолити та поперчити курячі медальйони з обох боків.
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Застелити лист пергаментним папером.
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Викласти підготовлені курячі медальйони.
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На кожен курячий медальйон викласти гіркою грибну начинку.
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Натерти сир на великій тертці.
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Рясно посипати сиром кожен медальйон із грибною начинкою.
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Розігріти духовку до 180 градусів за Цельсієм.
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Запікати медальйони 20-25 хвилин або поки сир не розплавиться і не придбає золотисту скоринку, а курка повністю не приготується.
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