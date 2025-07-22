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22.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 липня

У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без опадів.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.

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Народні прикмети

  • гроза до великої кількості сіна;
  • почути грім — чекайте на зливу;
  • вранці велика роса до поганого урожаю льону;
  • павуки почали ховатися — буде дощ.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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