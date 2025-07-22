22.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 липня

У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без опадів.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

гроза до великої кількості сіна;

почути грім — чекайте на зливу;

вранці велика роса до поганого урожаю льону;

павуки почали ховатися — буде дощ.