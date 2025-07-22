Прогноз погоди у Харкові на 22 липня

У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без опадів.
Вітер західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.
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Успіх буде у тих, хто прагне ясності та завершеності. Недомовки й натяки викликатимуть роздратування, тому варто спілкуватися чітко та уникати суперечок.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
22 липня у багатьох країнах відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню головного мозку.
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