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16.06.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Запікаємо в духовці м'ясо з картоплею та медовою скоринкою: просто й соковито

Готуємо страву із класики домашнього затишку.

 
Як пише РЕДПОСТ, якщо додати в маринад трохи меду, страва набуває легкої солодкої нотки та апетитної карамельної скоринки. Все готується на одному противні - мінімум зусиль, максимум аромату та смаку.
 

М'ясо з картоплею та медом в духовці

 

Продукти:

 
  • 800 г м'яса (свинина, курка, індичка - за смаком)
  • 800 г картоплі
  • 2 ст. рослинної олії
  • 2 ст. соєвого соусу
  • 2 ст. гірчиці
  • 1 ч. л. меду
  • 2–3 зубчики часнику
  • сіль та спеції за смаком (перець, паприка, розмарин та ін.)
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Покроковий рецепт приготування

  1. Очистити і крупно нарізати картоплю (частками або кружальцями).
  2. Викласти картоплю на лист.
  3. Збризкати 1 ст.л. олії.
  4. Посолити, приправити, перемішати.
  5. У глибокій мисці змішати масло, соєвий соус, гірчицю, мед, подрібнений часник і спеції для маринаду.
  6. Обваляти м'ясо в маринаді з усіх боків, щоб добре просочилося.
  7. Викласти м'ясо зверху на картоплю на противень.
  8. Полити рештками маринаду.
  9. Розігріти духовку до 180 °C.
  10. Поставити лист у духовку.
  11. 3апікати 1-1,5 години до золотистої скоринки.
  12. Перевірити готовність ножем чи вилкою.
  13. При необхідності накрити фольгою, якщо верх підрум'янився раніше.
  14. Подавати прямо з листа.
  15. Прикрасити свіжою зеленню або часточками лимона до смаку.
 
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Тэги:  рецепт, м'ясо, картопля, мед, олія, часник
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