16.06.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Запікаємо в духовці м'ясо з картоплею та медовою скоринкою: просто й соковито
Готуємо страву із класики домашнього затишку.
Як пише РЕДПОСТ
, якщо додати в маринад трохи меду, страва набуває легкої солодкої нотки та апетитної карамельної скоринки. Все готується на одному противні - мінімум зусиль, максимум аромату та смаку.
М'ясо з картоплею та медом в духовці
Продукти:
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800 г м'яса (свинина, курка, індичка - за смаком)
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800 г картоплі
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2 ст. рослинної олії
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2 ст. соєвого соусу
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2 ст. гірчиці
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1 ч. л. меду
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2–3 зубчики часнику
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сіль та спеції за смаком (перець, паприка, розмарин та ін.)
Покроковий рецепт приготування
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Очистити і крупно нарізати картоплю (частками або кружальцями).
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Викласти картоплю на лист.
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Збризкати 1 ст.л. олії.
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Посолити, приправити, перемішати.
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У глибокій мисці змішати масло, соєвий соус, гірчицю, мед, подрібнений часник і спеції для маринаду.
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Обваляти м'ясо в маринаді з усіх боків, щоб добре просочилося.
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Викласти м'ясо зверху на картоплю на противень.
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Полити рештками маринаду.
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Розігріти духовку до 180 °C.
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Поставити лист у духовку.
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3апікати 1-1,5 години до золотистої скоринки.
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Перевірити готовність ножем чи вилкою.
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При необхідності накрити фольгою, якщо верх підрум'янився раніше.
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Подавати прямо з листа.
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Прикрасити свіжою зеленню або часточками лимона до смаку.
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