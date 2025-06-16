Харків'янин Роман Свічкар став чемпіоном Європи з фехтування на шпагах

Український шпажист здолав у фіналі господаря турніру Маттео Галласі й здобув золото чемпіонату Європи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Роман Свічкар забезпечив собі медаль уже з виходом до півфіналу, де завдяки пріоритету переміг угорця Ґерґея Шіклоші — віцечемпіона Олімпіади-2020 (6:5). У фіналі на майданчику змагався зі своїм наступним суперником, італійцем Маттео Галласі, який виступав у рідних стінах.
У вирішальному поєдинку Свічкар взяв гору з рахунком 15:11 і офіційно став чемпіоном Європи з фехтування на шпагах.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на ІІ етапі Світової серії з пляжної боротьби харківські спортсмени вибороли дві золоті та дві срібні медалі.
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