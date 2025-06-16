Харків удосконалює «Картку харків’янина» для цифровізації міських сервісів

Ігор Терехов повідомив про відновлення роботи над проєктом «Картка харків’янина» – від купівлі товарів зі знижками до використання як платіжного засобу.
Як повідомляє РЕДПОСТ, міська влада продовжує розвивати проєкт «Картка харків’янина», незважаючи на призупинення частини сервісів через повномасштабне вторгнення росії.
Під час зустрічі 16 червня з Молодіжною радою мер Ігор Терехов повідомив, що над удосконаленням картки працюють у постійному режимі, адаптуючи її під поточні умови.
За словами Терехова, «Картка харків’янина» має стати платформою для цифровізації міського життя: від знижок у супермаркетах та на автозаправках до повноцінного використання картки як платіжного засобу. Для цього владою укладено попередні домовленості з провідними державними банками, які профінансують не лише картку, а й низку інших цифрових сервісів. Процес тимчасово призупинено, але не скасовано.
Зустріч із представниками Молодіжної ради відбулася в межах навчального курсу «Органи місцевого самоврядування», що реалізується під егідою міського голови Харкова.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Харкова Ігор Терехов поділився своїми думками щодо ролі молоді в розвитку міста.
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