У Харкові порушили провадження через систематичне домашнє насильство

Поліцейські відкрили кримінальне провадження проти 37‑річного жителя Харкова, який неодноразово погрожував та принижував співмешканку.
Співробітники сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 1 проводять регулярні перевірки осіб, взятих на облік як кривдники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Під час одного з візитів правоохоронці поспілкувалися з 32‑річною жінкою, яка живе разом зі своїм 37‑річним співмешканцем. За її словами, чоловік продовжує систематично вживати алкоголь, ображати та погрожувати фізичною розправою, незважаючи на неодноразові адміністративні стягнення.
Поліцейські оформили письмову заяву від потерпілої та піклуються про її безпеку, тимчасово помістивши її до родичів. На основі зібраних доказів слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 126‑1 КК України (домашнє насильство).
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.
Комментариев: 0
Успіх дня залежить від доброзичливого спілкування – знайти компроміс або переконати інших у своїй правоті буде набагато легше. Використайте це розташування зірок, щоб втілити свої ідеї в життя!
У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
влажность:
давление:
ветер: