16.06.2025 20:28 Рита Парфенова

У Харкові порушили провадження через систематичне домашнє насильство

Поліцейські відкрили кримінальне провадження проти 37‑річного жителя Харкова, який неодноразово погрожував та принижував співмешканку.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 1 проводять регулярні перевірки осіб, взятих на облік як кривдники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час одного з візитів правоохоронці поспілкувалися з 32‑річною жінкою, яка живе разом зі своїм 37‑річним співмешканцем. За її словами, чоловік продовжує систематично вживати алкоголь, ображати та погрожувати фізичною розправою, незважаючи на неодноразові адміністративні стягнення.

Поліцейські оформили письмову заяву від потерпілої та піклуються про її безпеку, тимчасово помістивши її до родичів. На основі зібраних доказів слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 126‑1 КК України (домашнє насильство).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.