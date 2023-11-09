09.11.2023 21:32 Дмитро Колонєй

Готуємо свинячу рульку, запечену в пиві по-баварськи з квашеною капустою та медом

Старава, може і не найвишуканіша, але яка може бути дуже смачною.



Готуємо свинячу рульку, запечену в пиві по-баварськи з квашеною капустою та медом



Як пише РЕДПОСТ , при всій своїй специфічності та формальних недоліках вміло обране і добре приготовлена рулька виходить смачним.

Що варто врахувати

Пиво повинне повністю покрити м'ясо, тому вибирайте об'єм каструлі так, щоб витратити мінімум пінного напою.

Свиняча рулька, запечена в пиві по-баварськи з квашеною капустою та медом

Продукти

рулька 2 кг (краще брати задню, вона м'ясна)

пиво (зазвичай темне) – 1,5-2 літри;

цибуля – 1 штука (середня);

морква – 100 грам;

селера – 100 грам;

часник – 1 головка;

лавровий лист – 3 штуки;

чорний перець горошком – 3 шт.;

запашний перець горошком – 5 штук;

кмин - 1 щіпка;

сіль - 1 столова ложка;

гвоздика – 3-5 бутонів;

для гарніру:

квашена капуста – 1 кг;

цибулина – 1 штука;

кмин – половина чайної ложки;

коріандр (подрібнений) – половина чайної ложки;

рослинна олія – 4 столові ложки;

пивний бульйон - ¾ склянки;

для соусу:

гірчиця – 2 столові ложки;

мед (рідкий) – 2 столові ложки;

бульйон – 100 мл.

Покроковий рецепт приготування

Помити та обсушити рульку Покласти рульку в каструлю для варіння. Залити пивом. Поставити на сильний вогонь Довести рульку в пиві до кипіння. Поки суміш закипає, почищену моркву нарізати великими кружальцями. Селеру нарізати великими шматочками. У цілу почищену цибулину встромити бутони гвоздики Часник просто поділити на зубчики і зняти шкірку. З киплячого пива зняти піну Додати в каструлю овочі та спеції. Зменшити потужність плити до мінімуму. Варити рульку в пиві 2 години під кришкою. Через 60 хвилин із моменту внесення спецій перевернути м'ясо. Приготувати гарнір: на розігрітій сковороді з олією обсмажити нарізану тонкими півкільцями цибулю до золотистої скоринки. Капусту віджати від розсолу. Викласти її на сковорідку. Обсмажити на середньому вогні до м'якості Потім зменшити потужність до мінімуму. Влити пивний бульйон із каструлі Протушкувати 30-40 хвилин. Зробити соус: змішати в глибокій ємності мед, гірчицю та бульйон. Зварену рульку дістати з пива Злегка остудити, Рясно змастити соусом з усіх боків Викласти на лист Розігріти духовку до 160 ° C, Запікати рульку 30 хвилин, щоб з'явилася золотиста скоринка, кожні 5-6 хвилин поливаючи м'ясо соусом, що залишився, і пивним бульйоном з каструлі. Готову страву дістати з духовки, Викласти на великий тарілки для подачі. Простір, що залишився, заповнити тушкованою квашеною капустою. Можна додатково прикрасити овочами чи рубаною зеленню.

Смачного!