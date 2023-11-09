09.11.2023 21:32 Дмитро Колонєй
Готуємо свинячу рульку, запечену в пиві по-баварськи з квашеною капустою та медом
Старава, може і не найвишуканіша, але яка може бути дуже смачною.
Готуємо свинячу рульку, запечену в пиві по-баварськи з квашеною капустою та медом
Як пише РЕДПОСТ
, при всій своїй специфічності та формальних недоліках вміло обране і добре приготовлена рулька виходить смачним.
Що варто врахувати
Пиво повинне повністю покрити м'ясо, тому вибирайте об'єм каструлі так, щоб витратити мінімум пінного напою.
Свиняча рулька, запечена в пиві по-баварськи з квашеною капустою та медом
Продукти
-
рулька 2 кг (краще брати задню, вона м'ясна)
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пиво (зазвичай темне) – 1,5-2 літри;
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цибуля – 1 штука (середня);
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морква – 100 грам;
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селера – 100 грам;
-
часник – 1 головка;
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лавровий лист – 3 штуки;
-
чорний перець горошком – 3 шт.;
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запашний перець горошком – 5 штук;
-
кмин - 1 щіпка;
-
сіль - 1 столова ложка;
-
гвоздика – 3-5 бутонів;
-
для гарніру:
-
квашена капуста – 1 кг;
-
цибулина – 1 штука;
-
кмин – половина чайної ложки;
-
коріандр (подрібнений) – половина чайної ложки;
-
рослинна олія – 4 столові ложки;
-
пивний бульйон - ¾ склянки;
-
для соусу:
-
гірчиця – 2 столові ложки;
-
мед (рідкий) – 2 столові ложки;
-
бульйон – 100 мл.
Покроковий рецепт приготування
-
Помити та обсушити рульку
-
Покласти рульку в каструлю для варіння.
-
Залити пивом.
-
Поставити на сильний вогонь
-
Довести рульку в пиві до кипіння.
-
Поки суміш закипає, почищену моркву нарізати великими кружальцями.
-
Селеру нарізати великими шматочками.
-
У цілу почищену цибулину встромити бутони гвоздики
-
Часник просто поділити на зубчики і зняти шкірку.
-
З киплячого пива зняти піну
-
Додати в каструлю овочі та спеції.
-
Зменшити потужність плити до мінімуму.
-
Варити рульку в пиві 2 години під кришкою.
-
Через 60 хвилин із моменту внесення спецій перевернути м'ясо.
-
Приготувати гарнір: на розігрітій сковороді з олією обсмажити нарізану тонкими півкільцями цибулю до золотистої скоринки.
-
Капусту віджати від розсолу.
-
Викласти її на сковорідку.
-
Обсмажити на середньому вогні до м'якості
-
Потім зменшити потужність до мінімуму.
-
Влити пивний бульйон із каструлі
-
Протушкувати 30-40 хвилин.
-
Зробити соус: змішати в глибокій ємності мед, гірчицю та бульйон.
-
Зварену рульку дістати з пива
-
Злегка остудити,
-
Рясно змастити соусом з усіх боків
-
Викласти на лист
-
Розігріти духовку до 160 ° C,
-
Запікати рульку 30 хвилин, щоб з'явилася золотиста скоринка, кожні 5-6 хвилин поливаючи м'ясо соусом, що залишився, і пивним бульйоном з каструлі.
-
Готову страву дістати з духовки,
-
Викласти на великий тарілки для подачі.
-
Простір, що залишився, заповнити тушкованою квашеною капустою.
-
Можна додатково прикрасити овочами чи рубаною зеленню.
Смачного!
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