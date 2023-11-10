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10.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер  південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.

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Народні прикмети

  • Погоду передбачали, як не дивно, комарі: якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м’якою.
  • Якщо на вишні ще висить листя, то тепло протримається довго.
  • Якщо місяць оточують кола — буде буря.
  • Побачити цього дня білку — до потепління.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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