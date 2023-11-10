Прогноз погоди у Харкові на 10 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря: 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
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