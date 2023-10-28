28.10.2023 21:43 Дмитро Колонєй
Готуємо м'ясо з картоплею, запечене в гарбузі до Хелловіна
Оригінальна страва, яка не залишить нікого байдужим.
Як пише РЕДПОСТ
,, продукти - найзвичніші, але який нетривіальний яскравий і ароматний "посуд".
М'ясо з картоплею, запечене у гарбузі
Продукти (на 3 порції):
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Гарбуз – 1 шт. (1,5-1,7 кг)
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Свинина – 400 г
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Картопля – 3 шт.
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Морква – 1 шт.
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Цибуля ріпчаста - 1 шт.
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Оливкова олія – 3 ст. ложки
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Кріп свіжий – 2-3 гілочки
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Петрушка свіжа – 2-3 гілочки
-
Сіль за смаком
-
Перець чорний мелений – за смаком
-
Перець червоний мелений – за смаком
-
Олія (для змащування гарбуза) - 1 ст. ложка
Покроковий рецепт приготування
-
З гарбуза зрізати верхівку.
-
Очистити гарбуз зсередини від волокнистої м'якоті з насінням.
-
М'ясо нарізати невеликими шматочками.
-
Картоплю очистити
-
Нарізати кубиками.
-
Моркву очистити
-
Нарізати кубиками.
-
Цибулю очистити
-
Нарізати кубиками.
-
З'єднати м'ясо з картоплею, морквою та цибулею.
-
Влити оливкову олію,
-
Посолити
-
Поперчити до смаку.
-
Перемішати.
-
Наповнити гарбуз м'ясом із овочами.
-
Влити у гарбуз 100-150 мл води
-
Укласти поверх овочів та м'яса зелень.
-
Накрити гарбуз верхівкою.
-
Змастити низ гарбуза олією.
-
Укласти гарбуз із м'ясом та картоплею у глибоку форму для запікання.
-
Влити 100-150 мл води у форму.
-
Відправити гарбуз, фарширований м'ясом і картоплею, в розігріту до 180 градусів духовку.
-
Запікати до м'якості картоплі (приблизно 2,5 години).
-
У процесі запікання можна прикрити гарбуз зверху фольгою.
-
Готовий гарбуз дати трохи охолонути
-
Перемішати її вміст
-
Подати до столу.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати кабачкові оладки з фаршем та сиром.
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