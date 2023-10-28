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28.10.2023  21:43   Дмитро Колонєй

Готуємо м'ясо з картоплею, запечене в гарбузі до Хелловіна

Оригінальна страва, яка не залишить нікого байдужим.

Як приготувати м'ясо з картоплею, запечене в гарбузі
 
 
Як пише РЕДПОСТ,, продукти - найзвичніші, але який нетривіальний яскравий і ароматний "посуд".
 
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М'ясо з картоплею, запечене у гарбузі

Продукти (на 3 порції):

 

  • Гарбуз – 1 шт. (1,5-1,7 кг)
  • Свинина – 400 г
  • Картопля – 3 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Оливкова олія – 3 ст. ложки
  • Кріп свіжий – 2-3 гілочки
  • Петрушка свіжа – 2-3 гілочки
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Перець червоний мелений – за смаком
  • Олія (для змащування гарбуза) - 1 ст. ложка

Покроковий рецепт приготування

 

  1. З гарбуза зрізати верхівку.
  2. Очистити гарбуз зсередини від волокнистої м'якоті з насінням.
  3. М'ясо нарізати невеликими шматочками.
  4. Картоплю очистити
  5. Нарізати кубиками.
  6. Моркву очистити
  7. Нарізати кубиками.
  8. Цибулю очистити
  9. Нарізати кубиками.
  10. З'єднати м'ясо з картоплею, морквою та цибулею.
  11. Влити оливкову олію,
  12. Посолити
  13. Поперчити до смаку.
  14. Перемішати.
  15. Наповнити гарбуз м'ясом із овочами.
  16. Влити у гарбуз 100-150 мл води
  17. Укласти поверх овочів та м'яса зелень.
  18. Накрити гарбуз верхівкою.
  19. Змастити низ гарбуза олією.
  20. Укласти гарбуз із м'ясом та картоплею у глибоку форму для запікання.
  21. Влити 100-150 мл води у форму.
  22. Відправити гарбуз, фарширований м'ясом і картоплею, в розігріту до 180 градусів духовку.
  23. Запікати до м'якості картоплі (приблизно 2,5 години).
  24. У процесі запікання можна прикрити гарбуз зверху фольгою.
  25. Готовий гарбуз дати трохи охолонути
  26. Перемішати її вміст
  27. Подати до столу.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати кабачкові оладки з фаршем та сиром.
 
 
Тэги:  рецепт, гарбуз, хеловін, свинина, картопля, морква, цибуля, олія, сіль
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